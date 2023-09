Heeft Jumbo-Visma 2 of 3 kopmannen in de Vuelta? "In principe gaan ze dit doen"

Sepp Kuss is de nieuwe leider in de Vuelta. Is hij daarmee ook kopman bij Jumbo-Visma. José De Cauwer denkt van niet.

In de 6e rit naar Pico de Buitro, vlakbij het Observatorio Astrofísico de Javalambre, was er een ruime vroege vlucht. De vlucht streed voor de zege en Sepp Kuss toonde zich de beste die dag. Zo nam hij een enorme voorsprong op de topfavorieten in deze Vuelta. In de 8e rit naar de Xorret de Cati nam hij de leiderstrui over. Met ook nog Primoz Roglic en Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma 3 renners in de top en heeft het de leiderstrui in zijn bezit. Zouden er 3 kopmannen bij Jumbo-Visma zijn? José De Cauwer denkt van niet. "Kuss gaan ze nog nodig hebben om op lastige momenten te werken. In alle grote rondes die ze al gewonnen hebben, hadden ze hem nodig om bepaalde zaken op te lossen", legde hij bij Sporza uit. REMCO EVENEPOEL NIET ACHTER KUSS KOERSEN Volgens De Cauwer kan je nu verwachten dat Roglic of Vingegaard zal werken voor het team om zaken op te lossen, omdat Kuss nu de leiderstrui heeft. "Maar ze gaan eerst de Kuss opsouperen", denkt De Cauwer. "Hij heeft nu een mooie rit gewonnen en heeft de leiderstrui, maar Remco Evenepoel hoeft niet achter hem te koersen."