Remco Evenepoel ziet "plannetje" lukken en stelt de fans gerust: "Positief voor de komende dagen"

Remco Evenepoel gaf in de 8e rit in de Vuelta een uitstekende indruk. Achteraf gaf hij ook aan dat hij geen fysieke ongemakken meer kent.

De 8e rit in de Vuelta eindigde met de beklimming van de Xorret de Cati en een korte afdaling naar de streep. Daar maakte Remco Evenepoel veel indruk. Halfweg zette hij zich op kop en hield hij Sepp Kuss binnen schot. Evenepoel haalde hem terug en nam de rest van de klim voor zijn rekening.

"Ik reed op het gevoel, want mijn powermeter was kapot", verklaarde Evenepoel bij Sporza. "Maar blijkbaar was het wel rap genoeg om Primoz Roglic en Jonas Vingegaard à bloc te zetten."

"Ook lukte mijn plannetje om Kuss te laten zwemmen en om daarna rustig naar hem toe te rijden", ging Evenepoel verder. "Ik heb dus getoond dat ik in orde ben en de pijntjes zijn ook weg. Dat is positief voor de komende dagen."