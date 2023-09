Zo hard ging Remco Evenepoel in de Vuelta: "We moesten ons plan veranderen"

Remco Evenepoel heeft in de Vuelta veel indruk gemaakt. Dat moest Jonas Vingegaard achteraf toegeven en ook de cijfers bewijzen dat.

Halfweg de klim van Xorret de Cati zette Remco Evenepoel zich op kop. Zo haalde hij Sepp Kuss terug en niemand waagde zich aan een aanval. Achteraf was er dan ook veel lof voor Evenepoel. Analisten noemden hem de beste man in koers.

Ook Jonas Vingegaard beaamde dat Evenepoel heel sterk was. "Hij was supersterk", vertelde de Deen na de rit in de Vuelta. "We waren van plan om aan te vallen, maar moesten dat aanpassen. Het was meer een kwestie van volgen dan van aanvallen."

Lanterne Rouge rekende ook de klim van Xorret de Cati uit. Evenepoel deed over de klim van 3,9 km zo'n 13 minuten. Zo duwde hij 7,12 watt per kg lichaamsgewicht. "En dat met tegenwind", stond er te lezen.

Het was ook de snelste klim van de Xorret de Cati sinds 2000. Toen reed Eladio Jimenez in 12'44" de klim naar boven, goed voor 7,22 wat per kg lichaamsgewicht.