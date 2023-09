Evenepoel deelt klein steekje uit aan Roglic na chaotische etappe in de Vuelta

De etappe van afgelopen zondag was alweer bijzonder chaotisch in de Vuelta. De tijdsverschillen werden genomen op twee kilometer van de streep door modder in de laatste kilometer.

Remco Evenepoel kan tevreden terugblikken op de eerste week in de Vuelta. Hij verloor in de zesde etappe dan wel een halve minuut op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, maar heeft nog steeds enkele seconden voorsprong op zijn twee grootste concurrenten. Op de slotklim van afgelopen zondag, Alto Caravaca da la Cruz, lag modder en daardoor werden de tijden voor het klassement op zo'n 2 kilometer van de streep opgenomen. Roglic kreeg eerst twee seconden voordeel op de rest, maar die werden later nog teruggedraaid. De Sloveen versnelde net voor de tijdsopname, maar het leverde dus niet op. "Typisch Roglic, hè: volgen en dan 300 meter voluit gaan", deelde Evenepoel een steekje uit bij Het Nieuwsblad. "Ik wilde aanzetten, maar slipte weg met mijn wiel. Ik weet niet wat het precies is, maar we zullen zo goed als in dezelfde tijd binnengekomen zijn." En dat bleek dus ook achteraf.