Juan Ayuso heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel in de strijd tegen het sterke blok van Jumbo-Visma

De Vuelta ligt op de eerste rustdag nog altijd helemaal open wat de eindzege betreft. Ook de Spanjaard Juan Ayuso staat er nog uitstekend voor.

Juan Ayuso, die vorig jaar bij zijn debuut in een grote ronde meteen derde werd in de Vuelta, staat er ook nu weer goed voor. De jonge Spanjaard staat negende in het klassement, op 21 seconden van Remco Evenepoel.

Net als Evenepoel zal Ayuso ook moeten opboksen tegen het sterke blok van Jumbo-Visma. "We hebben dezelfde doelen, dus als ik in een situatie kom dat ik met Remco de Jumbo's op afstand kan rijden, dan zal ik dat natuurlijk niet nalaten", zei hij onder meer In de Leiderstrui.

Maar de Spanjaard is niet van plan om een alliantie te smeden met Evenepoel tegen Jumbo-Visma "Dat geldt ook voor de situatie waarin ik met Roglic of Vingegaard weg ben en een gat heb geslagen op Evenepoel. Iedereen probeert z'n best mogelijke koers te rijden en soms sla je dan de handen in elkaar. Maar uiteindelijk zijn we allemaal concurrenten van elkaar."