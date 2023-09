Jumbo-Visma weet dat het voor moeilijke keuze staat in de Vuelta: "Maar dit komt toch ook goed uit"

Jumbo-Visma wordt eens te meer de te kloppen ploeg in de Vuelta. De Nederlandse ploeg staat momenteel met drie renners in de top zeven.

Met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard had Jumbo-Visma al twee uitstekende kopmannen naar de Vuelta gestuurd, maar met Sepp Kuss lijkt er daar nu nog een derde bijgekomen te zijn. De Amerikaan is op dit moment comfortabel leider.

"Dat we drie kopmannen hebben is zeker fijn. Maar je ziet vaak dat het uiteindelijk maar om één man gaat", zei ploegleider Frans Maassen bij In de Leiderstrui. Er lijkt op een bepaald moment ook een keuze gemaakt te moeten worden wie uiteindelijk de echte kopman wordt.

"Maar voor hetzelfde geld is dat een dag later zomaar weer anders", stelt Maassen ook. "Toch denk ik dat het in dit geval wel goed uitkomt dat we drie kopmannen hebben." Een mooi compliment naar Evenepoel en co toe.