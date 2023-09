Ploegleider Lodewyck weet op wie te letten: "Zij zijn de uitsproken kopmannen"

Ploegleider Klaas Lodewyck kan terugblikken op een slaagde eerste week van de Vuelta met Remco Evenepoel. En dinsdag mag Evenepoel in de tijdrit voor het eerst met zijn nieuwe regenboogtrui rijden.

Op de eerste rustdag staat Remco Evenepoel nog altijd een paar seconden voor op zijn naaste concurrenten Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Enric Mas en Juan Ayuso. Alleen is er nu nog Sepp Kuss bij gekomen, de Amerikaan heeft meer dan twee minuten voorsprong op Evenepoel.

Maar dinsdag staat er een tijdrit van 25 kilometer op het programma, waar Evenepoel heel wat tijd kan pakken op de Amerikaan. "Of Remco 2 minuten kan pakken op Kuss? Daar geloof ik zeker in", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza.

Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard natuurlijk nog altijd twee andere ijzers in het vuur. "Voor mij zijn Roglic en Vingegaard de uitgesproken kopmannen. Wat we de afgelopen dagen gezien hebben, stelt me ergens gerust. En ik schat hen allebei even hoog in", zegt Lodewyck nog.