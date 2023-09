Remco Evenepoel blikt al vooruit naar de tijdrit: "Volle bak"

Voor Remco Evenepoel zit de openingsweek in de Vuelta er al op. Hij staat nog steeds goed in het klassement en kan al beginnen toeleven naar de tijdrit meteen na de rustdag.

Tussen de chaos door bleef Remco Evenepoel in de openingsweek goed overeind. Enkel in de 6e rit naar Javalambre verloor hij een halve minuut. Al klaagde hij achteraf dat hij wat pijntjes had.

Na 9 ritten staat Evenepoel 4e in het algemeen klassement en volgt hij op 2'22" van leider Sepp Kuss. Alle andere klassementsmannen staan achter hem.

Maandag volgt er een rustdag en dinsdag volgt een tijdrit van 25,8 km in Valladolid. Daar wil Evenepoel uitpakken en zijn concurrenten op achterstand zetten.

"Tijdens de rustdag zal ik met een goed gevoel kunnen uitblazen", zei Evenepoel aan Sporza. "En zonder witte trui of bolletjestrui. Zo kan ik dinsdag de tijdrit in mijn regenboogtrui rijden en het zal volle bak zijn."