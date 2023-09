Remco Evenepoel haalde opgelucht adem: "Ik had mezelf nog bijna geflikt"

Remco Evenepoel mag dinsdag voor het eerst met zijn regenboogtrui rijden in de tijdrit in de Vuelta. Maar hij had zichzelf dat nog bijna ontzegt.

In de ploegentijdrit op dag één moest Remco Evenepoel nog een normale trui aandoen, de regenboogtrui of nationale truien zijn namelijk verboden in die discipline. Maar dinsdag mag hij dus wel voor het eerst aantreden in de regenboogtrui in de tijdrit in Valladolid.

"Die trui zal me extra motivatie geven, een boost en ook wat meer watts", zei Evenepoel op zijn persconferentie op de rustdag. Maar de opluchting bij Evenepoel was ook groot toen hij na de rit van zaterdag de klassementen bekeek.

"Bijna had ik mezelf nog geflikt door bergpunten te pakken. En als wereldkampioen heb ik in veel koersen dit jaar een leiderstrui gedragen." Evenepoel heeft in het bergklassement slechts één puntje minder dan de Argentijn Eduardo Sepúlveda van Lotto Dstny.

Evenepoel kan dinsdag dus een tijdritpak van de ploeg dragen in plaats van één van de organisatie, wat door velen als een trager pak wordt gezien. "Vingegaard won de tijdrit in de Tour, ik als leider in de Vuelta. Dat excuus is een beetje kort door de bocht, een beetje flauw", zei Evenepoel nog.