Starttijden van belangrijke tijdrit in de Vuelta bekend: Evenepoel kan profiteren van toekomstige ploegmaat

De renners genieten maandag van een welverdiende rustdag in de Vuelta. Dinsdag staat er echter een alweer een tijdrit op het programma.

In en rond Valladolid staat dinsdag een tijdrit van zo'n 25 kilometer op het programma. Na 7 kilometer ligt er een kleine oplopende strook van 500 meter aan zo'n 7,1% gemiddeld. De rest van de tijdrit is vlak, met slechts 115 hoogtemeters in totaal, zelfs bijna biljartvlak.

De Australiër Callum Scotson (Jayco AlUla) is de eerste starter om 14.01 uur. Alle renners starten om de minuut, behalve de top-20 in het algemeen klassement, zij starten om de twee minuten van elkaar.

Voor wereldkampioen Remco Evenepoel, die verrassend geen enkele leiderstrui draagt, wordt het zijn eerste tijdrit in zijn regenboogtrui. Hij start als vierde in de stand als vierde laatste om 16u56. Zijn toekomstige ploegmaat Mikel Landa, die geen goede tijdrijder is, start net voor hem en dat zou weleens een mikpunt kunnen worden voor Evenepoel.

Starttijden tijdrit Vuelta favorieten

14u25 Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)

15u09 Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

15u35 Matteo Sobrero (Jayco AlUla)

16u15 Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step)

16u44 Joao Almeida (UAE Team Emirates)

16u46 Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

16u48 Enric Mas (Movistar)

16u50 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

16u52 Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

16u54 Mikel Landa (Bahrain Victorious)

16u56 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

16u58 Lenny Martinez (Groupama-FDJ)

17u00 Marc Soler (UAE Team Emirates)

17u02 Sepp Kuss (Jumbo-Visma)