Technisch directeur van de Vuelta reageert gevat op vele incidenten in de eerste week

De eerste week van de Vuelta stond bol van de incidenten. Maar de technische directeur pleit vooral om niet te streng te zijn.

Een ploegentijdrit in het donker, al twee keer een finale die geneutraliseerd moest worden en de verplaatsing voor de rustdag die helemaal in de soep draaide. De Vuelta-organisatie heeft al heel wat te verduren gekregen.

Zondag moesten de tijden voor de klassementrenners bijvoorbeeld op iets meer dan 2 kilometer van de streep genomen worden. Er lag namelijk modder op de weg net voor de finish door heel wat vip-auto's die er moesten passeren.

Technisch directeur Kiko Garcia reageerde bij Het Nieuwsblad op de vele incidenten. "In deze Vuelta hebben we voorlopig ongelofelijk veel tegenslag. Neem nu Murcia: dat is een regio waar het ongeveer nooit regent, maar dat deed het nu wel. In Barcelona was het ook van dat. Elke dag is een nieuw avontuur." Al hopen we dat er in week twee en drie minder avontuur zal zijn.