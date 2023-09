Analist stelt zich vragen bij teamtactiek Jumbo-Visma: "Dat is het enige dat ik kan bedenken"

Waaiers in een bergetappe, dat valt ook niet vaak voor. En er werden dan ook wel wat vragen over gesteld achteraf over de ploegtactiek van Jumbo-Visma.

"Ik vroeg me ook af waarom Jumbo-Visma dat deed", klonk het bij Stijn Joris in De Koers is van Ons. "Ze hebben echt zitten doorrijden om weg te blijven. UAE en Movistar moesten het gaatje uiteindelijk dichtrijden." Remco tegen de rest? "Waarom deden ze dat? De enige piste die ik kon bedenken is dat ze UAE en Movistar willen uitschakelen om zo het nog meer Remco tegen de rest te maken. Maar nu namen ze Evenepoel gewoon mee in hun zog." En ook Soudal - Quick-Step ging even keihard op kop rijden: "Was dat spierballengerol? Toen waren Mas, Ayuso en Almeida wel mee en dan zie je ze ook opnieuw inhouden. Misschien willen ze hem alles in zijn schoenen schuiven en omgekeerd."