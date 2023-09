Koerskenner Marc Sergeant blikt vooruit op volgende weken Vuelta en schuwt lof voor Evenepoel niet

De Vuelta kan er op dinsdag opnieuw aan beginnen na een nuttige rustdag voor alle renners. En dus is de grote vraag: wat kan uittredend winnaar Remco Evenepoel uitrichten? Het zou wel eens heel spannend kunnen worden.

Primoz Roglic toonde zich dit weekend bij de beteren en won ook een rit, al had Remco Evenepoel toen niet eens door dat het voor ritwinst was. En ook de komende weken lijken we op een duel tussen beiden af te steven.

Al heeft Jumbo-Visma met Kuss en Vingegaard nog twee ijzers in het vuur. En er zijn ook nog Mas, Ayuso en anderen. Maar toch: Evenepoel blaak van gezondheid en is heel goed bezig. En ook mentaal in het voordeel.

Mentaal voordeel

Dat vond toch alvast Marc Sergeant in zijn analyse voor Het Nieuwsblad. "Uiteindelijk staat Evenepoel na een zware eerste week in de Vuelta in de stand nog altijd voor al zijn rechtstreekse concurrenten", is hij duidelijk.

"Hoe hij het dipje dat hij donderdag kende te boven kwam en met de tijdrit die er na de rustdag aankomt, stapt hij voor mij als de morele winnaar uit die eerste week, meer dan Roglic. Mentaal is hij in het voordeel."