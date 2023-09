Organisatie Vuelta krijgt er flink van langs: "In de Tour lossen ze dat toch op een halfuur op?"

Als er iets is wat dit jaar opvalt in de Vuelta, dan is het dat we bij momenten echt wel terug in de tijd lijken te worden gekatapulteerd. Organisatorisch is er toch werk aan de winkel.

Een ploegentijdrit in het donker, modderstromen, regen, valpartijen, ritten die voor een deeltje worden geneutraliseerd, bizarre tijdsopmetingen, lange busritten tot het midden van de nacht, ... Het is al wat geweest in de Vuelta d'Espana 2023. Velen verwijten de organisatie amateurisme.

"Ze hebben het over zichzelf uitgeroepen vind ik", aldus Michaël Van Damme in De Koers is van Ons. "Ze hebben nu het zekere voor het onzekere gekozen, maar zo kom je in een spiraal terecht waarin je niets goed meer kan doen."

Pech en overmacht?

Ook over de vluchten viel er iets te zeggen: "Dat is in alle grote rondes dat er chartervluchten zijn. Alleen hebben ze nu ook pech met het weer, waardoor de vluchten niet konden landen in Valladolid maar wel in Madrid."

"Na drie uur in je bed liggen, dat is natuurlijk niet goed." Bij de podcast willen ze niet met modder gooien en spreken ze ook over pech en overmacht. "Al zouden ze dat in de Tour binnen het halfuur wel opgekuist hebben", pikte men nog in.