Tijdrit op het lijf geschreven voor Evenepoel? Ploegleider heeft duidelijke doelstelling voor rit van dinsdag

Remco Evenepoel heeft de tijdrit van dinsdag verkend. En hij lijkt er klaar voor te zijn. Dat laat ook ploegleider Klaas Lodewyck weten in een reactie.

Dinsdag staat er een tijdrit van 25 kilometer op het programma. Die strijd tegen de klok werd door Evenepoel ondertussen al verkend. En de wereldkampioen tijdrijden lijkt er klaar voor te zijn om een slag te slaan.

Ploegleider Klaas Lodewyck heeft ook het nodige vertrouwen: "Het perfecte parcours voor Remco? Dat zou ik niet zeggen, maar het moet wel op zijn lijf geschreven zijn", klinkt het bij VTM in een reactie voor de verkenning.

Op het lijf geschreven

"We hebben de rustdag goed verteerd. De ritzege of veel tijd pakken op Vingegaard en Roglic? Als het eventueel kan, het liefst beide natuurlijk. Zij zijn belangirjke concurrenten voor de ritzege in de tijdrit, al zijn er nog kanshebbers."

Daarbij kijkt Lodewyck naar een aantal andere toppers in het klassement, zoals Almeida en Ayuso. Maar ook Filippo Ganna mag uiteraard niet over het hoofd gezien worden, beseft de ploegleider van Soudal Quick-Step. "Elke seconden dat je kan nemen is een bonus."