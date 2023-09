🎥 4 op 4! Wout Van Aert blijft zijn rol in de Tour of Britain met succes vervullen en leidt zijn ploegmaat naar zijn 4e ritzege op rij

Olav Kooij heeft ook de 4e rit in de Tour of Britain gewonnen. Opnieuw piloteerde Wout Van Aert hem perfect naar de zege. Voor Kooij is het de 4e zege op rij. Ook blijft de Nederlander daar leider.

Ook op dag 4 in de Tour of Britain stond een sprintersrit op het menu. Vanuit Sherwood Forest ging het in een S-vorm richting Newark-on-Trent, waar na zo'n 167 km de streep lag.

3 renners vormden de vlucht van de dag. Daarbij zat onder meer de Belg Abram Stockman die voor de ploeg van YouTuber Bas Tietema rijdt. Ze kregen zo'n 2,5 minuten van het peloton, waar Jumbo-Visma controle had.

Halfweg het parcours lag de laatste klim van de dag. James Fouché kwam daar als 1e boven en daarna liet hij zich tot het peloton uitzakken. Zo bleven enkel de ploegmaats Stockman en Harry Tanfield over.

In het peloton bleef Jumbo-Visma controleren en op zo'n 27 km van de streep werd het duo gegrepen. De controle bleef en zo gingen we naar een massasprint. Zoals in de vorige ritten zette Wout Van Aert zich op kop. Olav Kooij zat opnieuw in een zetel en boekte zijn 4e ritzege op rij. Deze keer won hij voor Casper van Uden en Ethan Vernan. Kooij blijft ook leider.