José De Cauwer vreest een lastig scenario voor Remco Evenepoel: "Dit dreigt, ja"

Remco Evenepoel staat in de Vuelta 3e in het klassement en heeft na de tijdrit een grotere voorsprong tegenover de andere favorieten voor het eindklassement. Toch kan het door de vele ploegmaats in de top van het klassement voor hem moeilijk worden.

In de top 10 in de Vuelta staan 3 renners van Jumbo-Visma (leider Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard) en 3 renners van UAE (Marc Soler, Joao Almeida en Juan Ayuso). Remco Evenepoel staat 3e en moet enkel Kuss en Soler voor zich dulden. Kuss en Soler werden vooraf gezien als knechten, maar na de tijdrit staan ze daar nog altijd. Zou hun status ondertussen veranderd zijn? "Ik vraag me af wanneer Soler dat zal moeten beginnen doen. Hij heeft het er niet gemakkelijk mee, maar zal het uiteindelijk toch moeten doen", stelde José De Cauwer bij Sporza. UAE EN JUMBO-VISMA OPNIEUW IN DE VROEGE VLUCHT? "En misschien moet Kuss dat op een bepaalde dag ook doen", aldus De Cauwer. Al houdt hij er ook rekening mee dat Vingegaard er sneller tussenuit valt. "Dan kan Kuss bij Jumbo-Visma de 2e man worden." Al is het perfect mogelijk dat Kuss toch moet helpen als het nodig is, vindt De Cauwer. Of het kan zijn dat UAE en Jumbo-Visma opnieuw een pion mee in de vroege vlucht stuurt. "En dan moet Soudal Quick-Step werken en dan dreigt er dat Evenepoel in de tang komt te zitten", besloot De Cauwer.