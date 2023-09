Michel Wuyts analyseert de tijdrit van Evenepoel en is kritisch

Michel Wuyts heeft nog altijd een scherp oog op de koers. Dat is ook anno 2023 nog niet anders. Hij reageerde na de tijdrit in de Vuelta. Met de nodige kritische bemerkingen.

“Het belangrijkste aspect is dat Sepp Kuss in het spel blijft. Hij doet de beste zaak van het volledige peloton in mijn ogen”, is Michel Wuyts duidelijk in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

“Kuss beseft nu ‘tiens, ik kan ook een vlakke tijdrit aan als ik een vrijgeleide krijg van het management.’ Jumbo-Visma kan met drie pionnen blijven spelen. Ik geloof echt dat de cruciale ritten er op dat vlak deze week aankomen. Zeker de rit met aankomst op de Tourmalet."