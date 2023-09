Remco Evenepoel verklaart het prestigesprintje aan het einde

Voor Remco Evenepoel was het een rustige 11e etappe. Enkel in het begin en aan het einde van de etappe moest hij zich inspannen, met aan het eind een prestigesprintje.

Het 1e uur in de 11e etappe ging heel hard. "Dat was pijnlijk", vertelde Remco Evenepoel aan Sporza. "Er werd gekoerst voor de vlucht. Zo was de start niet echt aangenaam, maar ik kwam er op het einde helemaal door."

Dat zag je ook op het einde. Na een voor de rest rustige etappe wachtte nog een stevige aankomst bergop. Die baarde een muis, maar op het einde was er nog een sprintje die Evenepoel won. Zo won hij het prestigesprintje tegen Sepp Kuss en co.

"Je zet beter zelf de spurt in, zodat je niet verrast wordt en op een gaatje valt", verklaarde Evenepoel het sprintje. "Eigenlijk stelde het niet veel voor. Ik wou gewoon de snelheid hoog houden en zo snel mogelijk finishen."

Zo blijft Evenepoel in de Vuelta 3e in de tussenstand staan. Ook draagt hij nog steeds de witte trui.