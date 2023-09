Zo staat Remco Evenepoel er na de tijdrit voor: dit zijn de verschillen met zijn grootste concurrenten in de Vuelta

Remco Evenepoel staat na de tijdrit 3e in het klassement in de Vuelta. Ook pakte hij wat tijd tegenover zijn belangrijkste concurrenten.

Sepp Kuss staat nog altijd aan de leiding. Hij verloor in de tijdrit 1'29" tegenover winnaar Filippo Ganna, maar heeft nog steeds een redelijke voorsprong in het klassement. Marc Soler kwam enkele seconden dichter en staat nog steeds 2e.

Remco Evenepoel is de 1e van de topfavorieten voor de eindzege in de Vuelta. Hij werd 2e in de tijdrit en moest enkel werelduurrecordhouder Filippo Ganna voor zich dulden. Voor de rest pakte hij op iedereen tijd.

Primoz Roglic eindigde 3e in de tijdrit en schoof zo naar plaats 4 op. Lenny Martinez verloor veel tijd en zakte zo wat weg in het klassement. Al staat hij nog steeds 5e. De volgende is Joao Almeida die 4e in de tijdrit werd en zo in het klassement van plaats 10 naar 6 sprong.

Jonas Vingegaard reed geen tijdrit zoals in de Tour, maar staat nog steeds 7e. Hij wordt gevolgd door Juan Ayuso die een plaats opschoof. En dat was ten koste van Enric Mas. De Spanjaard van Movistar verloor van alle favorieten het meeste tijd en verloor 1'30" tegenover Evenepoel. Aleksandr Vlasov komt er meer en meer door en komt de top 10 binnen.

In de top 15 staan nog 2 Belgen. Cian Uijtdebroek verloor een plaats, maar staat 5'16" nog steeds 14e. Steff Crass blijft op de 15e plaats (+6'31") staan.