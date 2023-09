"Hierom mag Remco Evenepoel wat de kat uit de boom kijken"

Na 12 ritten staat Remco Evenepoel 3e in het klassement. Volgens Marc Sergeant heeft hij wat ruimte om wat af te wachten.

Remco Evenepoel staat er na 12 ritten goed voor. Hij staat 3e in het klassement, maar moet vooral met het trio van Jumbo-Visma rekening houden. Bovendien heeft het Nederlandse team dankzij Sepp Kuss de rode trui in zijn bezit.

Volgens Marc Sergeant moet Evenepoel niet meteen aanvallen. "Je verwacht dat eerder van renners als Joao Almeida, Enric Mas en Juan Ayuso. Ze staan al wat verder in het klassement en moeten al iets ondernemen als ze nog op het podium willen staan", zei Sergeant aan Het Nieuwsblad.

Als het tot een aanval van een van die renners komt, dan vindt Sergeant dat Evenepoel niet nerveus moet worden. "Dan is het aan Jumbo-Visma om het op te lossen en in de slotfase kan dat nog in het voordeel van Evenepoel spelen. Hij kan dus de kat wat uit de boom kijken", besloot Sergeant.