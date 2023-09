José De Cauwer spuit met lof na de indrukwekkende prestatie van Cian Uijtdebroeks op de Tourmalet

Cian Uijtdebroeks heeft in de Vuelta op de Tourmalet heel wat indruk gemaakt. Ook José De Cauwer heeft hij indruk gemaakt. Achteraf had hij heel wat lof voor de jonge Belg.

Eerder in de Vuelta had Cian Uijtdebroeks al flitsen van zijn talent laten zien. Op de Tourmalet ging hij nog een stapje hoger. Hij ging met de besten mee bergop en eindigde uiteindelijk 5e.

"Dit is binnenkomen na 13 dagen. Uijtdebroeks heeft al wat meegemaakt met zijn maag en met zijn zitvlak. Maar hij blijft vechten en dat wil zeggen dat zijn lichaam gemaakt is voor grote rondes", had José De Cauwer bij Sporza heel wat bewondering voor de 20-jarige Belg.

"Chapeau! Hij is een man voor de toekomst", ging De Cauwer verder. "En wat nog belangrijker is: hij is sober, neutraal en staat met de voeten op de grond. Ook zijn enthousiasme is geweldig."

Dankzij die prestatie kwam Uijtdebroeks ook de top 10 in het algemeen klassement binnen. Uijtdebroeks staat nu 9e. Is een top 10 in het eindklassement mogelijk? "Er kan nog veel gebeuren. Van deze klimmen houdt hij meer dan bijvoorbeeld de Angliru. Maar qua gezondheid lijkt hij bij de betere renners te zitten", probeerde De Cauwer in te schatten.