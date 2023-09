Patrick Lefevere ziet dat er iets nieuws voor Remco Evenepoel komt: "Maar het is hem nog nooit gegund"

Remco Evenepoel heeft in de Vuelta een totale offday gekend. Daardoor is zijn klassement weg en moet hij zijn blik verruimen.

Al op de Aubisque moest Remco Evenepoel lossen. Niemand wist wat er aan de hand was. Ook teambaas Patrick Lefevere niet. Achteraf bleek dat Evenepoel gewoon leeg was en dat het gewoon een offday was.

Uiteindelijk verloor Evenepoel meer dan 27 minuten en zakte hij in het klassement weg. Van de 3e plaats tuimelde hij helemaal naar de 19e plaats. Zo kan hij een nieuwe Vuelta-zege vergeten.

Lefevere zei bij Het Nieuwsblad dat er voor Evenepoel nu een nieuwe realiteit in de Vuelta begint. "Hij mag koersen met het idee dat alles kan en dat er niets moet", aldus Lefevere. "Alleen is hem dat nog nooit gegund geweest."