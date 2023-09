Remco Evenepoel denkt een reden voor zijn offday te kennen

Remco Evenepoel is net voor de start van de 14e rit nog eens op zijn offday teruggekomen. Hij zocht naar verklaringen en denkt die ook gevonden te hebben.

Het was onverwacht en een serieuze klap voor Remco Evenepoel. Hij moest in de 13e rit op weg naar de Tourmalet al op de Aubisque lossen en verloor uiteindelijk meer dan 27 minuten. Zo verspeelde hij alle kansen op een nieuwe eindzege in de Vuelta.

's Avonds was heel lastig voor me", vertelde Evenepoel voor de start van de 14e rit aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb veel geweend na de finish en toch zitten twijfelen."

"Het is de 2e grote ronde van het seizoen", ging de Belgische kampioen verder. "Ik had er telkens hard naar toegewerkt, maar toch viel het 2 keer in duigen."

Evenepoel had een onverwacht een offday en probeerde naar verklaringen te zoeken: "Misschien is het het lange seizoen dat zich nu wat opstapelt. Voor heel veel doelen heb ik hard gewerkt. Ik denk dat dat wat zijn tol heeft geëist."