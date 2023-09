Romain Bardet vol lof na het nummer van Remco Evenepoel

Romain Bardet is in de 14e rit in de Vuelta 2e geëindigd. Hij kon het langste bij Remco Evenepoel volgen, maar moest op de slotklim finaal toch buigen.

Het was een sterke vroege vlucht in de 14e rit in de Vuelta. Onder meer Remco Evenepoel en Romain Bardet waren mee en zij bleven ook als enige over. Ze gingen samen over de 2e col van de dag en reden samen richting de slotklim.

Op de slotklim nam Evenepoel het voortouw. Bardet klampte aan, maar op 4 km van de streep moest hij toch lossen. Zo reed Evenepoel solo naar de ritzege. Bardet werd op meer dan een minuut 2e.

Achteraf had Bardet een enorme lofzang voor Evenepoel. "Hij is een legende, net zoals Eddy Merckx", vertelde de Fransman aan Eurosport.

"Het was echt een heel goede dag voor mij", ging Bardet verder. "Maar ik was met een legende onderweg. Evenepoel heeft 80% van het werk gedaan. Het was echt verschrikkelijk in zijn wiel. Ik had pijn en kramp in de benen."

"Evenepoel heeft zijn tempo volledig aan mij opgelegd. Ik ben echt helemaal leeg. Wat zat ik op de limiet, terwijl ik me toch goed voelde. Hij was vandaag echt veel beter. Na iedere bocht moest ik sprinten naar zijn wiel. Hij zit zo aero dat ik de wind bij hem in het wiel voelde. Maar ja, dat is Remco. Ik heb alles gegeven", besloot Bardet.