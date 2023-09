Thomas De Gendt laat zich opnieuw van zijn goede kant zien: "Het heeft dus geholpen"

Thomas De Gendt had enkele dagen geleden een oproep voor de rit naar de Tourmalet gelanceerd. De beloning was een gesigneerd shirt. Na de rit blikte hij tevreden terug.

Via X (voorheen Twitter) lanceerde Thomas De Gendt een oproep. Supporters mochten op de flanken van de Tourmalet hem een duwtje geven. Ondertussen mochten ze hun naam en telefoonnummer in zijn achterzak steken.

De actie had veel succes. Na de rit had De Gendt een grote stapel papiertjes en hij was ook verbaast over succes. "Ik had niet verwacht dat ze het zo serieus zouden nemen, maar het is toch gebeurd", vertelde hij aan Eurosport.

Het hielp ook enorm, want eerst zat zijn ploegmaat Eduardo Sepulveda nog in zijn wiel, maar aan de finish had De Gendt een minuut voorsprong. "Het heeft dus geholpen", aldus De Gendt.

Al was het soms gevaarlijk. Zo kwam er een supporter ten val en de mensen moesten ook hard lopen om het briefje in de achterzak te steken: "Ze trokken ook aan mijn trui om het papiertje in mijn achterzak te steken. Daardoor ging mijn snelheid omlaag en volgende keer is het misschien beter om de Angliru te nemen. Daar ligt de snelheid sowieso lager."

Uiteindelijk kwam er ook een winnaar uit de bus. Het blijkt een Spaans kind te zijn. We hebben hem uitgelegd waar hij mijn shirt kan oppikken", zei De Gendt. Dat is normaal gezien na de finish van de 15e rit.