Remco Evenepoel gaat voor tweede huzarenstuk op rij in de Vuelta maar Intermarché juicht dankzij ex-wereldkampioen

Met de bergtrui om zijn schouders ging Remco Evenepoel voor een twee op twee in de Vuelta. Dat volgende huzarenstukje kwam er net niet, maar het was wel een meer dan verdienstelijke poging. Rui Costa van Intermarché-Circus-Wanty won.

Het eerherstel voor Evenepoel was absoluut al een feit in deze Vuelta. Enkel hiermee genoegen nemen, zit er niet in voor een gedreven kerel als hij die de ene trui na de andere verzamelt. Zijn bolletjes deed hij eer aan door opnieuw de beslissede vlucht op stand te brengen die tot het einde droeg.

De vele inspanningen van de afgelopen dagen begonnen bij momenten wel te wegen bij Evenepoel. Kämna heeft ook wel een patent op zo'n solo en leek gewonnen spel te hebben, maar ging onderuit in de afdaling van de laatste beklimming.

EVENEPOEL VIERDE

Rui Costa en Buitrago reden nadien weg. Tot ieders verbazing lieten ze Kämna nog terugkomen. Poker op het hoogste niveau. De Duitser van BORA-Hansgrohe stak zo nogmaals zijn hand uit naar de dagzege, Rui Costa ging er toch nog over. Evenepoel bracht de achtervolgers nog dichtbij en passeerde de aankomst als vierde.