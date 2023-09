Belgische ploegmaat Louis Vervaeke geeft zijn grondige analyse en verklaring voor de offday van Remco Evenepoel

Ook voor Louis Vervaeke is het een jammere zaak dat Remco Evenepoel die offday kende en niet meer in aanmerking komt voor het klassement. Dat is immers waar de ploegmaats bij Soudal Quick-Step voor naar de Vuelta kwamen, om Evenepoel aan een resultaat te helpen.

Vervaeke heeft het bij Sporza over hoe hij die teleurstelling van voorbije vrijdag heeft beleefd. "Het moment dat Remco kraakt, verdwijnen ook doelen voor ons. Maar ik had vooral met hem te doen, omdat je zag dat hij mentaal een tik had gekregen. Het is niet leuk om uw kopman te zien wenen op zijn fiets in het midden van de rit."

Dat is wel een beeld dat aankomt. "Dan weet je dat er veel in hem omgaat. Dan probeer je hem vooral mentaal te steunen. Hij is een superkopman. Hij stelt zich nieuwe doelen en die haalt hij dan ook meteen", verwijst Vervaeke naar de ritzege van en het pakken van de bergtrui door Evenepoel een dag later.

OORDEEL OVER SEIZOEN REMCO EVENEPOEL

Ondertussen is het volop zoeken naar een verklaring voor die slechte dag. Wat denkt Vervaeke? "Als ik zelf een oordeel moet vellen, is dat oordeel dat het een heel zwaar jaar was met grote doelen. Remco heeft vier-vijf grote doelen gesteld. Ik denk dat Remco voor de Vuelta ergens door had dat het misschien het doel te veel zou zijn."

Op mentaal gebied is dat veel om dragen. "Dat speelt allemaal door het hoofd. De hele poeg is hier voor u en heeft hiervoor getraind. Dat is heel veel druk en ik denk dat dat misschien iets te veel is geweest. De Vuelta erbij nemen na de Giro, misschien is dat een beetje onderschat geweest."