Analisten weten nu al wat Evenepoel in 2024 niet gaat rijden: "Uitdaging om hem te overtuigen"

2024 wordt misschien wel het belangrijkste jaar uit de carrière van Remco Evenepoel tot dusver. En dus wordt het afwachten wat er nog zal gebeuren.

Evenepoel heeft in 2023 (te) veel hooi op de vork genomen. De kans dat er volgend seizoen een andere aanpak komt, lijkt dan ook logisch. En dus mogen we nu al een kruis maken over de Ronde van Vlaanderen 2024. Dat hebben de analisten nu al door. "Evenepoel wilde eerder nog meer tussendoortjes, met de Ronde van Vlaanderen en Milaan - San Remo. Dat zal nu naar het achterplan verdwijnen, denk ik."

"Evenepoel rijdt anders dan de andere kleppers voor de Tour. Roglic en Vingegaard bereiden zich via kleine rittenkoersen voor op een grote ronde, dat is anders qua trainingsload dan eendagskoersen", aldus Jan-Pieter De Vlieger in De Koers is van Ons. "De puzzel die hij van zijn seizoen maakt is veel complexer."

Overwegingen

Het is een overweging die we gaan maken, ook voor Pogacar, richting het voorjaar van 2024. "Het wordt een uitdaging om hem te overtuigen dat hij de Ronde van Vlaanderen of dergelijke niet te rijden en die tussendoelen niet te nemen."

Pieken en dalen zijn niet altijd nodig: "Emotionaliteit is geen gave voor een ronderenner. Je moet een emotioneel vlak persoon zijn", aldus nog De Vlieger. "Het is een talent om een zeer dik vel te hebben en niet te extreme emoties te hebben."