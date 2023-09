Evenepoel heeft straffe boodschap voor start van Vueltarit en steekt ook Van Hooydonck hart onder de riem

De zestiende etappe vandaag in de Vuelta. Remco Evenepoel heeft alvast een heel duidelijke boodschap aan zijn fans.

Maandag was er een rustdag in de Vuelta, maar vandaag zijn de renners er weer helemaal klaar voor. Remco Evenepoel heeft deugd gehad van de rustdag.

“Het was gisteren echt wel chillen”, zei Evenepoel voor de start van de etappe. “Ik kon uitslapen, daarna reden we wat los en daarop volgde nog een luie namiddag. Een rustdag zoals een rustdag hoort te zijn dus.”

Zijn boodschap over deze rit is duidelijk. “Vandaag ga ik me heel rustig houden. Ik wil deze etappe op een zuinige manier doorkomen. Op mijn programma vandaag staat nog een pak tijd verliezen zodat iedereen duidelijk weet dat het klassement mij niet meer interesseert.”

Met een duidelijke bedoeling ook. “Ik hoop dat ze me de daaropvolgende dagen dan echt wel gerust laten met wat ik in mijn hoofd heb. Mijn doelen zijn de leiderstrui van het bergklassement behouden en ik wil nog een rit winnen.”

Evenepoel zei ook iets over zijn collega Nathan Van Hooydonck die betrokken was in een zwaar ongeval. “Het was toch even schrikken toen ik het trieste nieuws hoorde. Ik hoop dat Nathan oké is en dat alles oké blijft. Het is altijd een shock om zoiets te horen.”