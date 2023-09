Evenepoel houdt met big smile woord en licht het plan voor zeventiende etappe toe

Remco Evenepoel leed vandaag opnieuw veel tijdverlies in de Vuelta. Hij kwam lachend over de streep, op bijna een kwartier.

14 minuten en 16 seconden, zoveel tijd moest Remco Evenepoel vandaag toegeven op ritwinnaar Jonas Vingegaard. Daarmee hield hij woord, want hij had aangekocht dat hij veel tijd zou verliezen, om zo vrijgeleide te krijgen op woensdag en donderdag.

“Ik heb het laten lopen op het einde”, zei Evenepoel toen hij van het podium kwam. “Het was dus een vrij ontspannende dag voor mezelf. Ik deed het rustiger aan omdat ik aan Jumbo Visma wilde tonen dat ik niet gelogen heb over het feit dat ik niet meer voor het klassement ga.”

Het plan voor de volgende dagen is duidelijk. “Meegaan in ontsnappingen gaat meer over het verdedigen van de bergtrui en als ik een kans ruik op een nieuwe ritzege. Ik weet niet of dat morgen het geval zal zijn, want de rit erna is ook een mooie.”

Toch lijkt de etappe van woensdag een must voor Evenepoel. “Ik moet mee zijn om punten te sprokkelen voor mijn bollentrui. Twee cols van eerste categorie leveren veel punten op. De Angliru is buiten categorie, maar ik vermoed dat Jumbo Visma wel weer de ritzege wil pakken. Ik sta nu op een halfuur, dus normaal gezien moet dat genoeg zijn om ruimte te krijgen.”