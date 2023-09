Geen kwaad woord over Jumbo Visma: Zelfs Nederlandse journalist is in zijn gat gebeten over dopingbeschuldigingen

Jérôme Pineau kwam zondag met zware beschuldigingen aan het adres van Jumbo Visma. De Franse oud-renner en ex-ploegleider is ervan overtuigd dat de Nederlandse wielerploeg mechanische doping gebruikt.

Ex-renner en ondertussen wielerjournalist Thijs Zonneveld is redelijk in zijn gat gebeten over de uitspraken van Pineau. “Die Pineau zegt gewoon dat ze bij Jumbo-Visma motortjes in hun fiets hebben”, klinkt het bij In Het Wiel.

“Er zijn heel veel Franse journalisten die goed vinden dat de omerta wordt doorbroken. In Frankrijk zeggen ze ook: ‘Als iemand uit het milieu het zegt, dan moet je het serieus nemen.’ Alleen dit is niet de omerta doorbreken, maar zomaar wat roepen zonder bewijs.”

Zonneveld vindt dat mechanische doping serieus genomen moet worden, maar de uitleg van Pineau vindt hij allesbehalve. De Nederlander haalt ook uit naar zijn Franse collega’s die het nieuws naar buiten brachten.

“Zeggen dat iemand met een motortje rijdt omdat hij hard demarreert, dan is het einde wel zoek. Het is ook een journalistieke standaard. Ga het dan onderzoeken, duik erin. En neem niet klakkeloos over dat de omerta wordt doorbroken.”