Jonas Vingegaard komt met pijnlijke ontboezeming over eerste week in Vuelta (en dus mogen we nog iets verwachten)

Jonas Vingegaard was zieker dan iedereen dacht in de eerste week van de Vuelta. En dat doet het beste vermoeden voor de derde week.

Jonas Vingegaard heeft het goed kunnen wegsteken in de eerste week van de Vuelta, maar hij was wel degelijk enorm ziek. "Nu gaat het goed", aldus Vingegaard bij TV2 Sport.

De Deense tourwinnaar had een maagbacterie te pakken en zag daar behoorlijk vanaf. "Ik kon geen kracht zetten", klonk het onder meer. "Ik had er meer last van dan ik heb laten merken."

Zoals Dumoulin

Dat hij nu op een kleine twee minuten van zijn ploegmaat staat? Dat is volgens hem een grote overwinning. De Deen is blij dat hij nog in de koers zit.

"In de vierde etappe moest ik een sanitaire stop maken, zoals Dumoulin een paar jaar geleden. Ach, ik ben er niet trots op maar het was gelukkig in een goede rit dat ik het ben tegengekomen. Anders zat mijn Vuelta of mijn klassement er misschien op."