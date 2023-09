Jumbo-Visma reageert na beschuldiging van mechanische doping: "Iemand die iedereen voor de gek houdt ..."

Wanneer een ploeg domineert zoals Jumbo-Visma dat doet, loeren vragen over doping achter de hoek. Jérôme Pineau prikte op maandag in een podcast naar de Nederlandse formatie en kwam met een regelrechte beschuldiging. Het antwoord?

Jérôme Pineau was één van de gasten in Les Grandes Gueules du Sport, een podcast van RMC. Hij beschuldigde daarin Jumbo-Visma van mechanische doping naar aanleiding van een demarrage van Sepp Kuss.

🗣💬 @jejeroule44 : "Le triplé de Jumbo-Visma ? Les instances internationales sont en train de tuer le cyclisme, ils sont à la botte des grandes équipes. Je vois des choses, ça m'inquiète. Ils mettent quatre coups de pédale, ils prennent dix mètres. Comment ils font ?" pic.twitter.com/eO6HayHvUF — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) September 10, 2023

"Kuss rijdt bij zijn demarrage tien kilometer sneller dan hen, moet remmen door een toeschouwer en rijdt dan opnieuw tien kilometer sneller. Hoe leg je dat uit? Het wielrennen is nog altijd mijn passie, maar dit verontrust mij."

Voor de gek houden

Jumbo-Visma wilde niet te veel woorden vuil maken aan de uitspraken. Toch is Merijn Zeeman zeer ferm in zijn reactie, waarbij ook Pineau zelf niet gespaard wordt.

“Uitspraken van een ‘manager’ die eerst meerdere renners en stafleden contracteerde, waarna in oktober bleek dat hij iedereen voor de gek hield en al deze mensen in een slechte positie bracht? En die persoon kan praten over anderen?", aldus Merijn Zeeman bij Global Cycling Network.