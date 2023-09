Jurgen Van den Broeck heeft wat te zeggen over Remco Evenepoel na offday

Jurgen Van den Broeck is de laatste Belg die op het podium stond in de Tour de France. Hij heeft zich uitgelaten over de mindere dag van Remco Evenepoel op vrijdag in de Vuelta.

"Ik was verrast. En hij zal zelf ook verrast zijn", aldus Jurgen Van den Broeck in zijn analyse bij Sporza. "Op het eerste gezicht zag alles er goed uit en Evenepoel was ook zelfzeker. Supercoureurs die een slechte dag hebben en er de dag nadien bovenop zijn? Ik heb het zo vaak gezien." Timinig is - zoals bij alles - heel belangrijk op dat moment. "Als je het in een bergetappe of beslissende etappe voorkrijgt, dan heb je een probleem en is het fataal. In een overgangsrit kan je er nog proberen door te spartelen." Druk? Het lijkt geen kwestie van teveel druk geweest te zijn volgens Jurgen Van den Broeck. "Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Maar hij is wereldkampioen geweest en heeft al grote koersen gewonnen." "Het was niet de eerste keer dat hij in deze situatie zat. Dus hij weet wel hoe hij moet omgaan met druk, al kan het altijd natuurlijk."