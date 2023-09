Slecht bezig? Niemand doet beter dan Remco Evenepoel als we deze naakte cijfers volgen

De offday van Remco Evenepoel deed pijn voor iedereen die hoopte op een eindsucces voor ons land. Maar slecht kan je de Vuelta van onze landgenoot in ieder geval niet noemen.

Ook de cijfers bevestigen op een of andere manier dat Remco Evenepoel aan een goede Vuelta bezig is. Hij won ondertussen al twee ritten en is nu ook leider in het bergklassement.

In het puntenklassement staat hij tweede, hij werd ook eens tweede in een tijdrit en verzamelde hier en daar nog extra ereplaatsen. Het zorgt ervoor dat hij met enkele dagen in de rode leiderstrui al heel wat geld ingezameld heeft.

42.050 euro

Alles samen verzamelde Evenepoel al 42.050 euro. Geen enkele renner in het peloton van de Vuelta doet beter dit jaar. Toch wel straf van de Belg en het plaatst een en ander in een nieuw daglicht.

Kaden Groves en Sepp Kuss vervolledigen het podium, terwijl Vingegaard en Roglic op vier en vijf volgen qua verdieners. Per ploeg troeft Jumbo-Visma met bijna 70.000 euro wel Soudal ruim af, maar individueel is Evenepoel voorlopig de primus.