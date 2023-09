Sporza-journalist is het helemaal niet eens met José De Cauwer

Remco Evenepoel kende vrijdag een stevige inzinking in de Vuelta. Hij verloor meer dan 27 minuten tijd in de eerste Pyreneeënetappe.

Al vroeg in de koers kreeg Remco Evenepoel het afgelopen vrijdag moeilijk. Zijn ploegmaten bleven de hele dag bij hem, maar konden niet verhinderen dat hij maar liefst 27 minuten verloor op de koplopers van Jumbo Visma.

Volgens wieleranalist José De Cauwer heeft deze inzinking een mentale oorzaak. Hij vermoedt dat stress Evenepoel parten is beginnen spelen, waardoor zijn benen niet meer mee wilden.

Sporza-journalist Christophe Vandegoor is het helemaal niet eens met De Cauwer. “Dat is heel tegenstrijdig door het feit dat hij de dag erna al meteen opnieuw wint”, verklaart Vandegoor op Radio 1. “Ik had het begrepen als Evenepoel de Vuelta voor bekeken had gehouden en zich volop op de Ronde van Lombardije had gericht. Maar dat heeft hij dus helemaal niet gedaan.”

De dag erna pakte Evenepoel uit met een heel knappe prestatie. “De bergtrui is namelijk nu zijn nieuw doel geworden. Probeer maar eens zo snel mentaal te schakelen. Niet veel mensen kunnen dat.”

Wat de echte reden van de inzinking dan wel moet zijn, op die vraag blijft Vandegoor het antwoord schuldig. Maar een mentale kwestie is het volgens hem hoe dan ook niet.