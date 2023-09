Evenepoel is de opvolger van De Gendt en komt in een rijtje met Merckx, Van Impe en Van Looy

Remco Evenepoel is de opvolger van Thomas De Gendt als Belgische bergkoning in de Vuelta. De Belgische kampioen zet zich ook in een rijtje met Lucien Van Impe en Eddy Merckx.