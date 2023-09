🎥 Bij een overwinning hoort natuurlijk ook champagne: Remco Evenepoel pikt er zijn 'slachtoffer' al heel snel uit

Een overwinning vieren zonder champagne, dat gaat niet. Remco Evenepoel heeft het ondertussen al vaak mogen ervaren, hij weet wel wat ermee gedaan.

Zoals de traditie het wil, laat de ritwinnaar in een grote ronde achteraf op het podium de champagne (of schuimwijn of cava) knallen. Al hoeft dat niet enkel op het podium het geval te zijn. Dat is gebleken uit een filmpje van Soudal Quick-Step.

Er werden beelden verspreid van het moment nadat Remco Evenepoel in zijn trui van Belgisch kampioen de trofee voor de ritzege was gaan ontvangen. Er bleef nog wat over in de champagnefles en Evenepoel zag perschef Phil Lowe nog in de buurt staan: die moest het ontgelden.

Evenepoel goot wat nog in de fles zat over het kale hoofd van Lowe. Die besefte dat hij eraan was voor de moeite en onderging het dan maar. "Vieren zoals in de Formule 1", noemen ze het bij Soudal Quick-Step. De sfeer zit daar met het einde van de Vuelta in zicht duidelijk nog goed.