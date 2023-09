🎥 Italiaans sprintfeest in de Vuelta na een zware valpartij in de sprintvoorbereiding

Alberto Dainese heeft de 19e rit in de Vuelta gewonnen. Hij won in de massasprint voor Filippo Ganna. Groene trui Kaden Groves kon door een valpartij niet meesprinten en Sepp Kuss blijft leider.

Na de bergen in Asturië was het tijd voor een vlakke etappe in de Vuelta. 4 renners reden een voorsprong van ruim 2 minuten bij elkaar, maar de sprintersploegen behielden controle en in de finale werden ze alweer gegrepen.

We gingen naar een massasprint, maar die werd in volle voorbereiding door een valpartij ontsierd. Kaden Groves lag erbij en zo kon de groene trui niet meesprinten. Ook de andere betrokkenen konden weer verder.

INEOS Grenadiers zag zijn kans schoon en trok de sprint voor Filippo Ganna aan. De Italiaanse werelduurrecordhouder ging vroeg aan, maar in de slotmeters ging Alberto Dainese er nog over. Hij won met een lengte voor Ganna en Marijn van den Berg. Kuss beleefde een rustige dag en blijft leider.