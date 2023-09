De overwinning van het hart: Remco Evenepoel benadrukt nog eens wat er achter steekt

Zijn derde ritzege in de Vuelta heeft Remco Evenepoel opgedragen aan zijn echtgenote Oumi. Aan de aankomst verklaarde hij meteen dat hij als zegegebaar de letter O maakte, als verwijzing naar zijn vrouw. Hij bevestigde het ook nog eens in een post op sociale media: "De O voor Oumi".

"Het gevoel op de fiets was geweldig, ik wilde dus voluit gaan", zegt Evenepoel ook nog over zijn inspanningen. "Ik ben heel blij om mijn derde ritzege te behalen en om de bergtrui te veroveren." Het is immers mathematisch zeker dat hij met die trui naar huis gaat, zolang hij de Vuelta uitrijdt.

O for Oumi 💙🏆



The feeling on the bike was amazing today so I wanted to go all-in and I'm very happy to take my 3rd stage win and the Mountain Jersey.👊🏻🔥



We can be very proud as a team of what we have realized in this Vuelta so far.🐺 #TheWolfpack pic.twitter.com/6j8MsIOK4J