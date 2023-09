Remco Evenepoel is nu al bezig met de Tour de France: zo wil hij niets aan het toeval overlaten

Remco Evenepoel rijdt in principe volgend seizoen voor het eerst de Tour de France. In de Vuelta liet hij al weten dat hij er nu al mee bezig is.

In de Vuelta rest er voor Remco Evenepoel nog één rit waarin hij wil knallen. Voor de rest wordt het vooral nog genieten en heelhuids Madrid bereiken, waarna hij op het eindpodium met de bergtrui kan pronken. Evenepoel vertelde aan Het Laatste Nieuws dat hij met de Tour de France al bezig is: "Dat wordt volgend seizoen het hoofddoel van het seizoen." Voor de Tour zal er een optimale voorbereiding nodig zijn. "Met de ploeg hebben we een hele winter om ons perfect voor te bereiden. Ik zal wat snoeien in mijn programma en het seizoen anders inplannen. Ik wil vooral wat meer thuis zijn", aldus Evenepoel. Momenteel is Soudal Quick-Step samen met Evenepoel alles al aan het "voorplannen". "In de winter zal de voorbereiding dan helemaal op punt staan. Ik heb bijzonder veel vertrouwen dat de ploeg het ideale plan zal uitstippelen, want ik wil echt aan 200% aan de start staan", besloot hij.