Soudal Quick-Step en Remco Evepoel leren uit de fouten voor volgend jaar: "We hadden dat dit jaar beter al gedaan"

Voor Remco Evenepoel is het niet de Vuelta geworden, waarop hij gehoopt had. Een slechte dag in de Pyreneeën fnuikte zijn klassementsambities. Voor volgend seizoen wil Soudal Quick-Step richting de Tour de France hem een beperkter programma laten rijden.

Sinds het WK in Australië was Remco Evenepoel al bezig. In het begin van 2023 ging hij al naar Argentinië. Vervolgens waren er de UAE Tour, de Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro (met covid), de Ronde van Zwitserland, het BK, de Clasica San Sebastian en het WK.

"Eerst was er de opbouw naar de Giro en nadien koerste hij elke keer mee om te winnen", stelde Patrick Lefevere bij Sporza. Volgens hem had dat gevolgen voor de Vuelta: "Op weg naar de Tourmalet is zijn elastiek even gesprongen, denk ik."

Volgend jaar zal Evenepoel normaal gezien de Tour de France rijden. Bij Soudal Quick-Step denken ze eraan om wat meer te doseren. "Hij heeft natuurlijk zijn karakter, maar we zullen hem wat moeten afremmen. We hadden misschien dit jaar al wat meer moeten selecteren. We zullen zijn doelen in de aanloop naar de Tour wat bijsturen", aldus Lefevere.