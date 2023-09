Laurens De Plus verbijt nog steeds de teleurstelling na snelle val, maar blikt door situatie rond Kuss zéér ambitieus vooruit

Het is heel erg onfortuinlijk wat Laurens De Plus overgekomen in de eerste rit van de Vuelta. De teleurstelling was dan ook enorm bij de Belg van INEOS Grenadiers, maar ondertussen toont hij zich opnieuw strijdvaardig.

Door een valpartij in de ploegentijdrit had de meesterknecht van Geraint Thomas een breuk aan de rechterheup opgelopen. En zo kon hij amper 1,8 kilometer meerijden in de Vuelta a Espana. De kortste cameo in een grote ronde ooit vermoedelijk, kan De Plus er ondertussen wel een beetje om lachen.

De teleurstelling was nochtans enorm na de val en opgave in het openingsweekend. "Ik ben enorm kwaad geweest. Ik had het gevoel dat ik de rekening van hun circus moest betalen", aldus De Plus nu in Het Laatste Nieuws.

© photonews

"Het was belachelijk. Ik hoorde van mijn ploegmaats dat ze na afloop zelfs niet moe waren, omdat ze nergens voluit konden gaan. Te veel bochten, te weinig rechte stukken om power kwijt te kunnen." Maar De Plus kijkt nu wel verder.

Wat als?

Hij kan wat inspiratie vinden bij Sepp Kuss, die als 'helper' ondertussen op weg is naar winst in een grote ronde. "Wat Kuss presteert, doet deugd. Hij biedt mij een nieuw perspectief. Hij bewijst dat klimknechten echt een hoog niveau halen."

Waarop de ontgoocheling wel weer de bovenhand neemt. Want een mijmerende De Plus vraagt zich af wat er had kunnen gebeuren als hij mee was in de lange vlucht waarin Kuss plots drie minuten 'cadeau' kreeg.