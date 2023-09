Evenepoel toont zich nog enorm op slotdag maar Alpecin-Deceuninck is de Belgische ploeg die juicht, Kuss doet dat ook

Voor het oppermachtige Jumbo-Visma was het slotakkoord van de Vuelta vooral genieten. Evenepoel wou zich nog wel een keer inspannen. Het was Groves die voor Alpecin-Deceuninck met de ritwinnaar aan de haal ging, Sepp Kuss is de eindwinnaar van de Vuelta.

Enkel de slotrit van en naar Madrid stond de renners nog te wachten. Tijd voor de traditionele fotomomenten in het kamp van de winnaar. Daarbij werd bij Jumbo-Visma ook nog aan Van Hooydonck gedacht: een mooi gebaar. Het winnen van de tussensprint door Groves was een opwarmertje voor de finale.

Bij de eerstvolgende aanvallen was het zowaar Remco Evenepoel die ook in actie schoot. De man van de bollen zal gevonden hebben dat hij zijn trui en het winnen van de superstrijdlust eer aan moest doen. Met Ganna mengde zich ook een andere grote naam en zelfs sprinter Groves schoof mee naar voren.

GROVES VERTROUWT HET NIET MET EVENEPOEL VOORIN

Denz, Kämna en en Costa waren de andere mannen in de kopgroep. Opvallend dat ook Groves volop meekoerste. Misschien zal de Australiër het zaakje met Evenepoel voorin toch niet helemaal vertrouwd hebben. Mathematisch kon die immers nog over hem springen in de strijd om de groene puntentrui.

Het bleek wel de juiste keuze, want het peloton kreeg niet iedereen opgerold. Haast ongezien in een slotrit van de grote ronde! Bij de aanzet van Evenepoel kraakte het in zijn voegen bij Groves, maar die vond toch nog de energie om in de spurt Ganna te kloppen. Een moegestreden Evenepoel werd achtste. Kuss kan zijn eindzege vieren.