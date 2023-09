Missie Jumbo-Visma compleet! Vueltawinnaar reageert op aanval Evenepoel & co en doet verbazingwekkende uitspraak

Jumbo-Visma begon het jaar met een missie en die is na de Vuelta helemaal compleet. Evenepoel zette de rest van het peloton nog flink aan het werk, maar de eindzege van Kuss kwam uiteraard niet in gevaar. Zijn ploeg heeft nu de drie grote ronden gewonnen, met drie verschillende renners.

Nu de slotrit achter de rug is, mag de Amerikaan zich voor het eerst winnaar van een grote ronde noemen. "Het is ongelooflijk. Dit is nog de rit waarin het meest afgezien heb. Ik ben blij dat ie voorbij is. Ik heb meer afgezien dan op de Angliru", laat Kuss nog een toch wel verbazingwekkende uitspraak noteren.

Het werd inderdaad nog een spectaculaire laatste dag, met het offensief van onder meer Remco Evenepoel. "Ik had al het gevoel dat het een snelle rit ging zijn toen ik al die jongens klaar zag zitten om aan te vallen. Het is mooi om zo te finishen. Of ik nu een ander persoon ga worden? Neen, ik ga mezelf blijven."

Dit verandert wel mijn leven

Al ontkent Kuss het belang van dit moment niet. "Dit verandert wel mijn leven. Ik kijk terug op deze ervaring met veel fijne herinneringen. Het zal tijd in beslag nemen om het allemaal te beseffen. Nu eerst goed vieren. Mijn familie en vrienden zijn hier, dat is speciaal. Met de renners en stafleden kunnen we verhalen vertellen van de laatste weken."