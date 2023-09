Niet alleen Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks: José De Cauwer ziet de Belgen in de Vuelta schitteren

De Belgen waren alomtegenwoordig in deze Vuelta. Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks zitten daar voor een groot stuk voor iets tussen, maar er waren nog andere Belgen die het uitstekend hebben gedaan.

Remco Evenepoel ging voor een algemeen klassement en een ritzege in deze Vuelta. Een ritzege pakte hij al op dag 3, maar dan kwam er een offday in de bergen. Zo kon hij een goed klassement vergeten.

Daardoor veranderde Evenepoel het geweer van schouders. Hij won nog 2 ritten en heel wat bergpunten. De eindbalans: 3 ritten en de bergtrui. "De eindbalans is goed", concludeerde José De Cauwer bij Sporza.

Ook was er nog Cian Uijtdebroeks die bij zijn groterondedebuut meteen 8e in het klassement zal eindigen. "Hij is absoluut een wissel op de toekomst. We hebben er eentje bij. Er staat een kop op, met ook nog ferme benen", was De Cauwer lyrisch over hem.

WEELDE MET EVENEPOEL, UIJTDEBROEKS, CRAS EN VAN EETVELT

Tot het einde streed Steff Cras voor een plek in de top 10, maar uiteindelijk zal hij normaal gezien 11e eindigen. "Je zag hem niet veel, maar hij was er altijd. Oef, na al die miserie", aldus De Cauwer.

Ten slotte was er ook nog Lennert Van Eetvelt die in zijn groterondedebuut heel vaak in de vroege vlucht zat. Zo werd hij in de voorlaatste etappe nog 4e. "Ook hij krijgt een onderscheiding. Door Evenepoel en Uijtdebroeks beschouw je dat als normaal, maar we hebben dit jaren niet gezien. De weelde is groot", besloot De Cauwer.