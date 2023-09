Cian Uijtdebroeks is klaar en duidelijk over relatie met ploegmaat én concurrent Vlasov

Cian Uijtdebroeks heeft in zijn eerste grote ronde uitstekend gedaan. De 20-jarige werd knap 8ste in de Vuelta.

Uijtdebroeks had dit seizoen al enkele keren in de top tien gereden van WorldTour-koersen van een week, maar deed dat nu dus ook in de Vuelta. "Het begint nu pas door te dringen", zei Uijtdebroeks bij HLN. "Een paar jaar geleden kon ik hier alleen maar van dromen. Het is fantastisch dat dat al in m’n eerste grote ronde lukt."

Toch had Uijtdebroeks nog één plaats beter kunnen doen in het eindklassement, hij verloor zijn zevende plaats namelijk aan zijn ploegmaat Aleksandr Vlasov in de voorlaatste rit. "Ik voel dat er een bepaalde spanning hangt, hij wil liever vóór me eindigen", zei Uijtdebroeks voor een van de laatste ritten.

Maar veel doet Uijtdebroeks het niet dat hij nog een plaatsje verloor. "Met twee in de top tien moeten we als ploeg natuurlijk ook heel blij zijn. Iedereen denkt misschien dat we niet goed overeenkomen, maar dat is totaal niet het geval. Alles zit goed. Topsport is topsport", zei Uijtdebroeks nog bij HLN.