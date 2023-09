Analiste vraagt zich iets af: "Zou Evenepoel dat ook doen?"

Remco Evenepoel reed - op één slechte dag na - een prima Vuelta d'Espana. Drie ritten, de bergtrui en zowat elke dag mee aan het bikkelen om de prijzen. Tot in Madrid op de laatste dag, sterk.

Ondertussen reed Jumbo-Visma wel naar een volledig podium. Met Evenepoel in de vorm van zijn leven had het ook anders kunnen lopen, maar uiteindelijk kon de Nederlandse formatie zijn renners tegen elkaar uitspelen.

En zo Sepp Kuss 'laten' winnen. De concurrentie was gewoon te zwak om ze van een volledig podium te halen. Rest de vraag: zou dat bij elk team werken? De vraag stellen is ze proberen te beantwoorden en eenduidig is het zeker niet.

Filosofie van samen winnen

"Durven andere ploegen de filosofie van samen winnen ook toe te passen", vraagt Marijn De Vries zich af in Het Nieuwsblad. De analiste en gewezen wielrenster kijkt daarbij ook meteen richting Evenepoel.

"Je komt uit bij het karakter van de renners. Zou Evenepoel zich wegcijferen voor Landa als dat nodig is om Jumbo-Visma te kloppen?"