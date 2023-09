Koersdirecteur Gold Race bijt nog eens van zich af na overname: "Dat is onzin"

De Amstel Gold Race wordt vanaf 2025 door Flanders Classics georganiseerd. Het bereikte met koersdirecteur en organisator Leo van Vliet een akkoord. Die beet nog een laatste keer van zich af rondom de overname.

Leo van Vliet is al enkele decennia organisator van de Amstel Gold Race. Hij zal in 2026 definitief afzwaaien. Flanders Classics zal vanaf 2025 de race alvast overnemen.

"2026 lijkt mij dan ook een prachtig moment om te stoppen, dan heb ik er net als Herman Krott, mijn voorganger, ook 30 op mijn naam staan", zei van Vliet in een persbericht. De Gold Race werd nooit een monument.

© photonews

Volgens sommigen heeft dat te maken met een aantal fouten die de koers doorheen de jaren maakte. Dit jaar was er nog deining over koersdirecteur van Vliet zelf, omdat hij te dicht bij Tadej Pogacar zou hebben gereden met zijn wagen.

"Het is onzin om dat te beweren. We zijn geen monument omdat we geen oude foto's hebben met renners die banden op hun rug dragen", is van Vliet duidelijk over de zaak in Het Laatste Nieuws. "In de Ronde van Vlaanderen zijn ook dingen gebeurd."